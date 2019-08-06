Белгородская область выпускает облигации на 2 млрд рублей

6 августа 2019 года открывается книга заявок на участие в размещении гособлигаций Белгородской области 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент финансов и бюджетной политики. Облигации планируется размещать в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в объеме 2 млрд руб., уточнили в пресс-службе. Срок обращения — 1820 дней. Оферты о приобретении можно будет направлять с 11:00 до 15:00.

О том, как Воронежская, Липецкая и Курская области освободились от госдолга перед банками — в публикации “Ъ-Черноземье” «Бюджеты заняли у старших».

Валерия Розбот