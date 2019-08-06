Губернатор раскритиковал качество ремонта фасадов исторических зданий в Ростове

В ходе рабочей поездки по Ростову губернатор Ростовской области Василий Голубев осмотрел фасады исторических зданий, которые были недавно отремонтированы, и раскритиковал качество выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Губернатор отметил, что во время ремонта не только не соблюдается технология, но и нарушается порядок организации и проведения работ.

«Необходимы коррективы, нужно внести изменения в порядок и правила проведения работ, чтоб не привлекать к ремонтам исторических зданий неподготовленных людей», - приводит пресс-служба слова господина Голубева.

Среди выявленных недостатков неправильная расчистка кирпича, нанесение декоративной штукатурки на исторические фасады, искажение элементов архитектурного декора, замена артефактов на пластиковые элементы. Кроме того, исторический облик зданий портят яркие рекламные вывески, неубранные провода связи и блоки кондиционеров.

Дарья Голякова