Главархитектура Уфы закажет проект планировки и межевания парка имени Калинина

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы на открытом конкурсе 13 августа намерено отобрать разработчика проектов планировки и межевания территории парка имени Калинина ориентировочной площадью 104,5 га. Как следует из сообщения на сайте госзакупок, должна быть размежевана территория, ограниченная проспектом Октября, улицами Цветочной, Адмирала Макарова, Трамвайной. С разработчиком проекта планируется подписать контракт стоимостью до 15,22 млн руб. Основной критерий отбора — цена контракта, за которую присуждается до 60 баллов. За качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки и квалификацию участника присуждается до 20 баллов.

Готовые проекты в Главархитектуре планируют получить в течение двух месяцев. Госзаказчик просит разработчика предусмотреть максимальное сохранение зеленой зоны парка, велодорожки, увязать пешеходные направления на территории общего пользования с остановками общественного транспорта.

В апреле министерство спорта и молодежной политики Башкирии сообщало о планах строительства в парке имени Калинина крупного волейбольного центра стоимостью 1,5-2 млрд руб. к чемпионату мира по волейболу, площадкой проведения которого Уфа будет в 2022 году.

В 2014 году мэрия давала разрешение на разработку проектов межевания и планировки парка имени Калинина компании «Нотера» из Магнитогорска (31 га), которая в том числе заявляла о намерении построить океанариум, и компании «Дом искусств» основателя Центра современного искусства «Облака» Валериана Гагина (56 га), которая собиралась построить «Парк искусств», включающий комплекс коммерческой недвижимости, в том числе для занятий творчеством. Ни один из проектов в итоге не был утвержден. Главархитектура получила разрешение мэрии на разработку проектов межевания и планировки парка в июне текущего года.

Майя Иванова