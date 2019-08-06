Кредиторская задолженность предприятий края уменьшилась на 7%

На 1 июня 2019 года задолженность по обязательствам организаций края составила 1083,8 млрд руб., ее просроченная составляющая — 47,2 млрд руб., или 4,4% от общей суммы задолженности. Такие данные публикует Пермьстат.

К началу июня кредиторская задолженность организаций края составила 470,4 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 39,6 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности снизился на 7,7%, просроченные долги уменьшились на 0,9%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 168 организаций края (19,4%).

В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 июня 2019 года составил 330,8 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 10,9%. Сумма просроченной задолженности сократилась на 1% и составила 34,4 млрд руб.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 июня 2019 года сложилась в сумме 613,4 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 7,6 млрд руб.