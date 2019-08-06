На развязке КАД с проспектом Энгельса закроют съезды

На петербургской кольцевой автодороге ( КАД), на развязке с проспектом Энгельса, для проезда транспорта закроют два съезда.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные работы в районе развязки будут проводиться 7 августа. В этот день, в период с 00.00 до 5.00 по мск будут полностью перекрыты для движения съезд с внешнего кольца КАД на проспект Энгельса и заезд на дорогу А-121 «Сортавала». Работы будет выполнять АО «ВАД» в рамках реконструкции северного участка КАД.