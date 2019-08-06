Между Екатеринбургом в Серовом запустят скоростной поезд «Ласточка»

С 11 августа Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит рейс пригородного скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург—Серов (Свердловская область) и обратно, сообщили в пресс-службе магистрали. Уточняется, что рейсы будут активны два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Пассажиры смогут доехать до Серова и обратно без пересадки. Из Екатеринбурга пригородный поезд будет отправляться в 17:25. По пути в Кушву поезд будет останавливаться на станциях Виз, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля и Лобва. В Серов поезд будет прибывать в 23:05. Отправление из Серова — в 3:15, прибытие в Екатеринбург в 9:25.

Продажа билетов начинается за десять дней. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Серова составит 528 руб. по полному тарифу, 264 руб. для школьников и студентов. Также будут действовать все виды льгот, сообщили в пресс-службе.