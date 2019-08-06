В Ставрополе группа мошенников похитила у аграриев 25 млн рублей

Изобильненский районный суд Ставрополя рассмотрит дело четырех человек, подозреваемых в мошенничестве (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Предварительное следствие установило, что организатор группы вовлек в преступную деятельность свою супругу и двух друзей. Подозреваемые притворялись продавцами удобрений, семян и химических средств защиты растений и вели переговоры с сельхозпроизводителями. Затем они фиктивно рассчитывали количество удобрений, заключали договоры купли-продажи и получали по ним деньги. Однако своих обязательств по договорам злоумышленники не выполняли. Так им удалось похитить у семи аграриев около 25 млн руб.

Одному участнику преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде подписки о невыезде. Еще один участник группы отбывает наказание за ранее совершенные преступления.

Дарья Голякова