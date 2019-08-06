Российский рынок облачных сервисов вырос за год на 24,8%

За 2018 год объем российского рынка публичных и частных облаков вырос на 24,8% — с $663,74 млн до $804,01 млн, следует из отчета IDC. По прогнозам аналитиков, в 2019 году рынок увеличится еще на 23,6%.

На долю публичных облаков в 2018 году пришлось 85%. Microsoft на этом рынке по прежнему удерживает первенство с долей 11,1%. Отраслями-лидерами по потреблению публичных облачных услуг стали ритейл и оптовая торговля, а также финансовый сектор.

Наибольшую долю в сегменте публичных облаков заняла категория «программное обеспечение как услуга» (SaaS) — 59,8%. Доли категорий «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS) составили 29,7% и 10,6% соответственно. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост доли PaaS (на 2,6%), что аналитики IDC связывают с наличием спроса на платформенные решения у крупных организаций.

Юлия Тишина