Санаторная зона появится на месте Терсинского месторождения в Кузбассе

Санаторно-курортная зону с лечением минеральными водами планируется создать на территории Терсинского месторождения в Новокузнецком районе Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на конференции, посвященной 300-летию региона.

Напомни, в июле у недропользователя была досрочно отозвана лицензия на разработку источника минеральной воды. Глава Кузбасса сказал, что собственник неоднократно нарушал установленные нормы, за что ему назначались штрафы. «У него не было проекта, по которому он должен был работать, воду он добывал чуть больше 3%, остальная вода выливалась в речку и на соседние земли, в результате произошло заболачивание земель. Мы будем развивать это место, но на принципиально другом уровне»,— сказал Сергей Цивилев.

Губернатор заверил, что территорию природного месторождения минеральной воды не отдадут под угольные разработки, как ранее опасались местные жители. По его словам, власти сейчас ищут инвестора под проект создания санаторно-курортной зоны.

Юрий Зуев