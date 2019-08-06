Ижевское предприятие «Декоративно-цветочные культуры» вложит в модернизацию более полумиллиарда рублей

Лидер отрасли и одно из старейших в Удмуртии предприятий по выращиванию цветов, ООО «Декоративно-цветочные культуры», вложит около 550 млн. руб. в модернизацию производства, 478 млн.руб. из которых предприятию предоставит Банк ВТБ.

В рамках инвестпрограммы «ДЦК» планирует строительство новой современной теплицы для выращивания роз площадью 2,2 га. Она позволит производить 6,9 млн штук роз в год и поставлять цветы, идентичные по качеству лучшим голландским производителям, по всей России. В результате модернизации объем производства роз вырастет в несколько раз, при снижении себестоимости одной розы на 30%. На обновленном производстве будет создано около 30 новых рабочих мест.

Еще одной частью обновления станет модернизация энергохозяйства предприятия, с заменой блоков на инновационные газо-поршневые установки, что позволит «ДЦК» значительно уменьшить затраты на электричество и освещение теплиц.

«ВТБ сегодня — один из лидеров в финансировании региональных инвестпроектов, в том числе за счет предоставления инструментов господдержки. Наша стратегическая цель — обеспечить качественный сервис каждому клиенту. Расширение производства — это всегда очень важный шаг, требующий больших вложений. Такие государственные программы, как «Программа 1764», позволяют бизнесу получить заемные средства на более выгодных условиях»,— прокомментировал сделку руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«Мы очень благодарны за помощь руководству Банка ВТБ, которое проявило внимание к инвестпрограмме предприятия на самом высоком уровне. Почти полмиллиарда инвестиций — большая цифра для Удмуртии. «ДЦК» — одно из старейших предприятий нашей республики, это известный бренд и сильные компетенции в цветоводстве. Модернизация даст возможность предприятию не только увеличить налоговые отчисления, но и создать более 30 новых рабочих мест, а также позволит ООО «ДЦК» занять ведущие позиции в России по выращиванию цветов»,— заявил инвестор проекта Андрей Осколков.