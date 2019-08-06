Суд продлил арест экс-главе клиники Мешалкина

Новосибирский суд продлил до 19 ноября срок заключения под стражей бывшего главы Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александра Караськова. Как сообщила “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Центрального района Ксения Короед, соответствующее ходатайство следователя она посчитала убедительным и поддержала его.

Перед началом судебного заседания господин Караськов завил следователю: «Выдающего кардиохирурга мира в клетке еще никто не держал — только вы. Попадете в историю». Силовики просили провести слушания в закрытом режиме, мотивировав это необходимостью сохранения тайны следствия и личной жизни обвиняемого. Александр Караськов возражал против закрытия процесса. «Дело в том, что я всегда был публичной личностью. За 40 лет своей трудовой кардиохирургической деятельности мной было выполнено десятки тысяч операций на сердце. Причем, ряд операций высшей степени сложности. И когда следователь находит вещи, которые вдруг стали закрыты, мне, если честно, это непонятно. Мои близкие, которые здесь собрались, вправе видеть и слышать то, что происходит»,— заявил Александр Караськов. Тем не менее, слушания прошли за закрытыми дверями.

Академика Александра Караськова и его супругу и заместителя Ирину Бойцову сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в начале июня 2019 года в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый масштаб хищений составляет 1,3 млрд руб. Супругам предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ). Тогда же суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражей. На прошлой неделе суд продлил срок содержания в СИЗО госпоже Бойцовой.

Кроме них обвиняемыми по хищениях проходят заместитель директора клиники по научной работе, кардиохирург Евгений Покушалов, который находится под домашним арестом, и руководители нескольких фирм-поставщиков клиники. Расследование дела продлено до 19 ноября 2019 года.

Константин Воронов