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Оксана Маклакова назначена главным редактором екатеринбургского портала Е1

Главным редактором екатеринбургского городского портала Е1.ru стала Оксана Маклакова. Ранее она работала на ЕТВ. Об этом в Facebook сообщил директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов.

«Уверен, теперь с учетом ресурсов E1.ru – 500-тысячной аудитории и большой редакции, которая работает в три смены, круглосуточно, — проекты Оксаны и нашего портала в Екатеринбурге станут еще более масштабными и полезными для города»,— сообщил господин Низамов.

С августа 2018 года главным редактором портала была Татьяна Дрогаева. Она останется в редакции E1 в должности бизнес-редактора екатеринбургского сайта и других ресурсов сети городских порталов.

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