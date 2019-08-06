ФК «Чайка» планирует вернуться с «Ростов-Арены» на стадион в Песчанокопском

Футбольный клуб «Чайка» планирует лицензировать стадион в Песчанокопском для проведения домашних матчей, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой исполнительного директора клуба Олега Баяна. Причиной для такого решения стала высокая стоимость аренды «Ростов-Арены».

«За первую игру мы заплатили чуть больше 5 млн. руб. За вторую — 4,5 млн руб., поскольку сократили количество стюардов», - передает издание слова господина Баяна.

Клуб намерен сыграть в Песчанокопском с ивановским «Текстильщиком» уже 25 августа. В дальнейшем «Чайка» планирует чередовать проведение домашних матчей на сельском стадионе и на «Ростов-Арене».

Дарья Голякова