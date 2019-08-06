Руководитель офиса «Билайн» в Ижевске проиграл 900 тыс. рублей компании в казино

Руководитель офиса ПАО «Вымпелком-Коммуникации» (Билайн) в Ижевске похитил из кассы компании 900 тыс. руб. и проиграл их в онлайн казино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый был назначен руководителем офиса обозначенной компании в конце 2018 года. С февраля этого года он начал играть в онлайн-казино. Проиграв свои деньги, он стал брать средства из кассы компании. Для того, чтобы пропажу не обнаружили, руководитель офиса под различными предлогами уклонялся от сдачи ежедневной выручки. После инвентаризации компания не досчиталась почти 900 тыс. руб. — обвиняемый проиграл их в казино за 10 дней.

В отношении руководителя офиса возбуждено уголовное дело по ч. 3. Ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Материалы дела направили в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину. На его денежные средства наложили арест.