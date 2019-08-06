Структуре регионального минэкономразвития выделили 42 млн рублей на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер распорядился выделить субсидию Агентству международного сотрудничества региона в размере 42,2 млн руб. на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», президент Владимир Путин принял решение о переносе встреч глав государств в рамках саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Власти региона заявили, что в Челябинске состоятся три десятка мероприятий, в том числе деловой форум, культурные мероприятия, урбанистический форум и спортивные игры БРИКС. По словам, исполняющей обязанности мэра Челябинска Натальи Котовой, на подготовку города к саммитам уже поступило из федерального бюджета почти 8 млрд руб., и все средства будут вложены в развитие инфраструктуры.