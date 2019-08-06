В прокуратуре заявили о низком качестве питьевой воды в Кургане

Природоохранная прокуратура в ходе надзорных мероприятий, связанных с проверкой питьевой воды в Кургане, выяснила, что вода «не в полной мере соответствует установленным требованиям по химическим показателям в связи с превышением содержания марганца, общей жесткости, сухого остатка и железа». В надзорном ведомстве отмечают, что такая ситуация сложилась, поскольку очистные сооружения не обеспечивают необходимое качество.

Как сообщают в прокуратуре Курганской области, генеральному директору АО «Водный союз» - гарантирующей организации, отвечающей за централизованную систему водоснабжения и водоотведения в Кургане, - внесено представление с требованием принять меры по очистке воды в соответствии с нормативами. Помимо этого, начальников цехов очистных сооружений водопроводов «Арбинка» и «Центр города» привлекли к дисциплинарной ответственности.