Новое министерство появится в Кузбассе

В правительстве Кемеровской области создадут новую структуру — министерство восстановления водных ресурсов и их эффективного использования. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на конференции, посвященной 300-летию региона.

«Пресная вода сегодня становится стратегическим ресурсом, и мы уделяем этому пристальное внимание»,— сказал Сергей Цивилев. По его словам, ранее этими вопросами занимались несколько департаментов в структуре правительства Кузбасса, «а у семи нянек дитя без присмотра», поэтому решено создать отдельное министерство. Сроков его образования губернатор не назвал.

Юрий Зуев