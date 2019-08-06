Продажи LADA Granta выросли на 40,1%

Более 203,6 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей LADA проданы с января по июль текущего года. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост составил 2,2%. Об этом сообщается на сайте LADA.

«В июле 2019 года реализовано 29 486 автомобилей LADA, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года»,– говорится в сообщении.

Лидером продаж в январе - июле текущего года стала LADA Granta: было продано свыше 74,6 тыс. авто семейства, это на 40,1% больше показателей прошлого года. Кроме того, в июле текущего года было реализовано более 10,6 тыс. LADA Granta (на 40,2% больше, чем в июле 2018 года).

Георгий Портнов