Новосибирские власти рассчитывают на досрочную достройку перинатального центра

Работы по достройке перинатального центра в Новосибирске могут быть завершены раньше запланированного срока на несколько месяцев. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Обозначенные сроки реальны, в 2021 году перинатальный центр будет введен в эксплуатацию», — сказал он. Сейчас реконструкция здания ведется с опережением графика. «Новые площади позволят «разгрузить» ныне существующие отделения, работающие в стесненных условиях в течение последних пяти лет», - сказал губернатор.

Строительство перинатального центра началось в 2013 году, в 2014 году объект был «заморожен» из-за нехватки средств. В августе прошлого года глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на выездном совещании в Новосибирске заявил, что совет будет настаивать на том, чтобы в регионе достроили перинатальный центр: «Если сейчас не достроить, то через два года можно просто сносить. Спрашивается, зачем потратили огромные деньги, разве это будет экономия? По-моему, это нерациональное расходование бюджетных средств».

В мае 2019 года власти Новосибирской области заключили контракт на достройку перинатального центра за 499 млн руб. с АО «Бердский строительный трест». Всего регион получит более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра.

Оксана Павлова