С начала года в Челябинской области сгорело более 300 мусорных баков

В Челябинской области с начала года сгорели 332 пластиковых мусорных контейнеров. Только в июле уничтожено 37 баков, сообщает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). Чаще всего контейнеры горят в челябинском кластере – 305. В карабашском с начала года уничтожено 22, в магнитогорском — пять. Причины возгораний разные – от непотушенного окурка до умышленных действий неизвестных лиц. Если проверка МЧС выявляет признаки преднамеренного поджога, материалы направляются в полицию.

По словам представителей ЦКС, необходимость менять сгоревшее имущество задерживает работу по оснащению площадок ТКО дополнительными баками. Каждый новый евроконтейнер стоит более 10 тыс. руб. Всего, начиная с октября 2018 года, регоператор установил 11 тыс. контейнеров в челябинском, карабашском и магнитогорском кластерах.