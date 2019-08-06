«Впору вплотную заняться идеологией»

Большинство россиян предпочитают так называемый брежневский застой нынешним временам, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Социологи подчеркивают, что это не значит, что граждане хотят вернуться в Советский Союз, однако считают, что тогда государство было сильнее и ближе к народу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе уверен, что действующая власть недорабатывает на идеологическом направлении.

Близкой к народу советскую власть назвали 29% опрошенных, 25% считают ее сильной и прочной, 22% — справедливой. Что касается нынешней российской системы, 41% респондентов называет ее криминальной и коррумпированной, 41% — далекой от народа, 31% — чужой и 24% — бюрократичной. Примечательно, что такое мнение можно назвать устойчивым. Так было и в 2008 году на волне грузинской победы, и затем в 2015-16 годах в период крымской эйфории.

Очередной опрос «Левада-центра» не содержит никакой сенсации. Россияне давно уже считают брежневское время относительно благополучным и наиболее спокойным для страны, а чиновников 1970-80-х — справедливыми и близкими к народу. И то, и другое — мифы. И это прекрасно известно: война в Афганистане и дефицит, и чиновники, которые наблюдают за всем этим их своих черных «Волг». Легенды о добром Брежневе — во многом результат работы и нынешней российской пропаганды, равно как и популярность Сталина тоже оттуда. Посыл такой: тогда, в брежневские годы, не все было хорошо, но держава была сильная, и нас боялись.

Причем ситуация достаточно странная, потому что нас как бы зовут в прошлое, а не в будущее, как это было даже при коммунистическом руководстве. Известно, что народ всегда недоволен своим текущим положением, то есть настоящим. А в прошлом всегда можно найти некий позитив, тем более, что все плохое со временем забывается, а хорошее остается. Тогда называть власть коррумпированной, чуждой и бюрократичной было не принято. Считалось, что это небезопасно — могут посадить. У нас сейчас пока что можно говорить такое открыто, но, как мы знаем, многие руководители не прочь вернуть советские порядки.

Что можно здесь сказать? С падением уровня жизни популярность Советского Союза будет всемерно расширяться. И это опасно, в первую очередь, для действующей власти.

Потому что получается, что в прошлом было лучше, значит, мы идем не туда. А кто нас ведет? Дальше совсем крамола. Государство же не может объяснить, что брежневское время нельзя вернуть. И поэтому пытается лепить некое подобие, чтобы было внешне похоже. Однако респонденты не верят — они не таким представляют счастливые брежневские годы.

Вывод прост: нужно звать в будущее. Но для начала надо определиться, каким оно должно быть. Вот здесь ровным счетом ничего не понятно. Удвоение ВВП и национальные проекты — это слишком сложно. Каждой семье по квартире — не поверят. Союз с Белоруссией как Советский союз не воспринимается. Тем более, он 20 лет как существует. Впору вплотную заняться идеологией, а не лепить чиновников-технократов.

Страна все больше сбивается с главной дороги. Застряла между прошлым и будущим.