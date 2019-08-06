Трех цыган осудили в Ижевске за хищение у пенсионеров 1,2 млн рублей

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор трем телефонным мошенникам цыганской национальности, которых обвиняли в хищении более 1,2 млн руб. у пяти престарелых граждан. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что в период с февраля 2013 года по январь 2019 года, неоднократно судимый ранее мужчина звонил престарелым гражданам, проживающим в Удмуртии. Он представлялся сотрудником компании, занимающейся выплатами компенсаций за предоставленные некачественные лекарства и предлагал пенсионерам оплатить услугу по перечислению указанной компенсации. При этом в период с июня 2014 года по июль 2017 года он находился в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления. Также он привлек женщину и мужчину, которые также осуществляли телефонные звонки и снимали с подконтрольных им счетов похищенные у граждан деньги.

Суд признал 31-летнего мужчину в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Его приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Его соучастников признали виновными в совершении двух преступлений по ч. 2 ст.159 УК РФ. 31-летней женщине назначили наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком три года. 48-летнему мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, условно с испытательным сроком три года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 1,2 млн руб.