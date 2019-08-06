Челябинская область оказалась в топ-10 регионов РФ по числу личных инвестиционных счетов

Челябинская область попала в первую десятку российских регионов по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Московской биржи, на Южном Урале их около 22 тыс., сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Среди субъектов Уральского федерального округа Челябинская область занимает второе место, уступая лишь Свердловской. В общероссийском рейтинге регион находится на девятой строчке. Лидерами этого списка являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

ИИС – счета для операций с ценными бумагами – появились в России в 2015 году. По словам представителей ЦБ, в последние годы наблюдается активный приток частных инвесторов на фондовый рынок благодаря развитию цифровых технологий и действующим налоговым льготам.