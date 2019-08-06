Министерству промышленности Челябинской области добавили полномочий

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер переименовал воссоздаваемое министерство промышленности и природных ресурсов в министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. При этом в структуре областного кабмина остается министерство информационных технологий и связи, как полномочия будут распределяться между ведомствами, в документе не поясняется.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», минпром в Челябинской области будет воссоздан в сентябре. Ведомству передадут функции министерства экономического развития области в сфере промышленности, министерства имущества и природных ресурсов – в сфере природных ресурсов. Последнее будет переименовано в министерство имущества Челябинской области. Руководит процессом реорганизации структуры правительства вице-губернатор региона Егор Ковальчук.