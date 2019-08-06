Охрану трех снежных свалок в Перми оценили в 3 млн рублей

Пермское муниципальное унитарное предприятие «Полигон» объявило мониторинг рынка на оказание услуг физической охраны в местах временного складирования снежных масс. Охрану необходимо выставить на трех снегосвалках в Индустриальном, Ленинском и Свердловском районах Перми. Каждый объект должны круглосуточно охранять два охранника. Основной целью охраны является осуществление контрольно-пропускного режима на снегосвалках, а также фиксация пропускного пункта с помощью технических средств. Срок оказания услуг — с октября 2019-го по май 2020 года.

Максимальная цена контракта указана в размере 2,9 млн руб. Итоги мониторинга подведут 14 августа.

Мониторинг рынка — конкурентная закупка, не являющаяся торгами. При этом победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и содержит наиболее низкую цену договора или наиболее низкую цену единицы товара, работы, услуги, или наиболее низкую общую цену единицы товара, работы, услуги.