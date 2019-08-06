Власти Ижевска планируют отдать в концессию три подземных перехода

Власти Ижевска планируют отдать в концессию подземные переходы на ул. Удмуртская в мкрн «Север», на Воткинском шоссе у ост. «Администрация Индустриального района» и на перекрестке ул. Удмуртская и ул. Красногеройская. С предложением о реконструкции объектов выступил потенциальный концессионер ООО «Аймедиа», сообщает пресс-служба городской администрации.

Вложения со стороны инвестора оцениваются в 13 млн руб., которые он планирует окупить за счет рекламы и сдачи помещений в аренду в течение 12 лет. Так, концессионер предлагает за два года отремонтировать переходы, модернизировать освещение, установить современные входные группы и камеры видеонаблюдения. Также он обязуется содержать объекты и осуществлять текущий ремонт. «Нам необходимо пока только принять решение — отклоняем проект или вступаем в переговорный процесс с концессионером — вопросов достаточно много и не на все есть ответы»,— отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.