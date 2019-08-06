В Екатеринбурге продают дом с коллекцией самоваров за 36 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 36 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью 411 кв. м находится на улице Чкалова, 23 (микрорайон Верхнемакарово).

Коттедж выполнен в купеческом стиле. В нем шесть комнат и несколько санузлов. Согласно описанию, площадь земельного участка — 21 «сотка». Дом расположен на возвышенности, с видом на реку, леса и поля, на территории есть баня, дом для обслуживающего персонала, летняя беседка, парковка для шести автомобилей.

«Внутренняя отделка дома выдержана в классическом стиле. Для создания комфорта и уюта привлекались специалисты Художественного фонда, имеющие большой опыт в реставрации и изготовлении качественных интерьеров»,— говорится в объявлении. На фотографиях интерьера видна большая коллекция самоваров. Однако планируется ли ее оставить после продажи дома не уточняется.