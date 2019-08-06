Депутат Госдумы рассказал о «захвате» земли в Саратовском районе

Депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал о «коррупции» при выделении земли в Саратовской области. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Пара слов».

Депутат обратил внимание на огороженную забором территорию между поселком Дубки и съездом к поселку Елшанка. Он предположил, что участок выделили комитет по управлению имуществом, после чего он был выведен из земель сельскохозяйственного назначения. Однако в этом месте планировалось расширять дорогу и, организация «Большая Волга», которая выдает соответствующие разрешения, скорее всего, его не даст, предположил господин Панков. «Тогда зачем или за сколько владельцу дали участок?» - задается вопросом депутат.

В качестве второго примера он привел ситуацию с уничтожением лесополосы в Саратовском районе.

Марина Ковалева