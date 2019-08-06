Детонация пороховых зарядов под Ачинском прекратилась

На территории войсковой части, расположенной рядом с Ачинском в Красноярском крае, прекратилась детонация пороховых зарядов. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако, отметил он, сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Взрыв арсенала произошел вчера на территории одного из складов воинской части в селе Каменка. В радиусе 20 км от места ЧП в населенных пунктах была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Всего, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Красноярского края Алексея Подкорытова, из зоны ЧС эвакуировано около 9,5 тыс. человек.

Оксана Павлова