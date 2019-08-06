Рейс из Нижневартовска в Красноярск задержали более чем на восемь часов

Вылет самолета авиакомпании S7 Airlines, выполняющего рейс Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ)—Красноярск задержали более чем на восемь часов из-за замены борта, пишет ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта.

«Самолет авиакомпании S7 Airlines из Красноярска в Нижневартовск вылетел с задержкой более чем на семь часов. В результате обратный рейс из Нижневартовска в Красноярск задержан почти на 8,5 часов. Это связано с заменой воздушного судна в аэропорту Красноярск»,— сообщил собеседник агенства.

По данным онлайн-табло аэропорта, по расписанию самолет должен был прилететь из Красноярска в Нижневартовск в 1:00 (23:00 мск). Теперь его ожидают в 8:15 (6:15 мск). Самолет из Нижневартовска в Красноярск вылетел в 10:19 (8:19 мск) вместо 1:45 (23:45 мск).