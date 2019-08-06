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Сетевики Башкирии ведут реконструкцию подстанции 220 кВ «Туймазы»

ПС 220 кВ «Туймазы»

ПС 220 кВ «Туймазы»

С июня 2019 года на подстанции «Туймазы» 220/110/10 кВ ООО «Башкирская сетевая компания» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») идет реконструкция. За первый месяц работы сетевики успели заменить морально и физически устаревшую аппаратуру низкочастотных каналов автоматики, в частности, устройств передачи аварийных сигналов и команд приводного радиомаяка (УПАСК ПРМ АНКА) 180 кГц ВЛ 110 кВ «Туймазы – Субханкулово, I цепь» с отпайкой на ПС «Химмаш» на современный микропроцессорный приводной радиомаяк ПРМ АКА Кедр 180 кГц. Но основной для сетевиков является замена выработавших свой ресурс разъединителей 110 и 220 кВ.


До ноября должны быть демонтированы 13 разъединителей 110 кВ и 3 разъединителя 220 кВ. Вместо них будут смонтированы современные малообслуживаемые аналоги. Что касается аппаратуры релейной защиты и автоматики, то в планах ООО "БСК" значится замена устройства, обеспечивающего ликвидацию всех возможных асинхронных режимов на ВЛ 220 кВ «Туймазы-Благовар». Сейчас на подстанции стоит устройство на электромеханической базе, планируется смонтировать устройство на микропроцессорной основе.

Планы по реконструкции ПС 220 кВ «Туймазы» не ограничены одним годом, а рассчитаны на достаточно длительный период. С 2010 по 2017 годы главный упор приходился на замену устаревшего масляного оборудования на новое малообслуживаемое. Когда эта работа завершилась, акцент был смещен на замену вводов и разъединителей, а также аппаратуры релейной защиты и автоматики. Так, в 2018 году были заменены три ввода 220 кВ на силовом автотрансформаторе АТ-2, произошла замена защит и автоматики на ВЛ 220 кВ «Туймазы – Благовар». В 2020-2021 годах энергетикам предстоит заменить еще 5 разъединителей 110 кВ и три разъединителя 220 кВ, на ВЛ 220 кВ «Бугульма – Туймазы» будут обновлены защиты и автоматика.

Реконструкция подстанции, расположенной в 20 км от западной границы региона, имеет важное значение для энергосистемы Башкирии. В классе напряжения 220 кВ она является звеном в обеспечении энергоперетоков между Поволжьем и Уралом. В классе напряжения 110 кВ ПС «Туймазы» обеспечивает надежное энергоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий городов Туймазы и Октябрьский, Туймазинского и части Буздякского и Благоварского районов республики. От подстанции запитаны социальные, административные и жилищно-коммунальные объекты двух городов и трех районов региона. Таким образом, в результате реконструкции повысится надежность энергоснабжения более 200 тысяч человек.

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