Более 113 тыс человек подписались под петицией в защиту лесных животных от пожаров

Петиция к властям с требованием помочб животным, пострадавшим от лесных пожаров в Сибири собрала более 113 тыс. подписей. Она адресована президенту РФ Владимиру Путину, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Министерству природных ресурсов и экологии РФ и Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. «Из-за пожаров гибнет много диких животных и птиц. Те животные, которые смогли спастись, напуганы, некоторые ранены и голодны. В поисках укрытия и пищи они бегут в населенные пункты. Важно не только остановить пожары, но и помочь животным подготовиться к зиме, приняв комплексную программу по защите животных», - сообщают авторы петиции.

Они предлагают создать в лесах пункты прикорма для животных и установить кормушки, запретить охоту в пострадавших от пожара районах и прилегающих к ним территориях с 2019 по 2023 годы, чтобы восстановить популяцию животных. Авторы петиции просят власти выделить финансовую поддержку и людские ресурсы на решение проблемы.

По данным МЧС, на вторник площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет более 650 тыс. га, в Красноярском крае, сообщает минлесхоз региона, в труднодоступных территориях пожары бушуют на площади 767,7 тыс. га.

Оксана Павлова