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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Пермский край вошел в десятку лидеров по внутреннему туризму

Росстат опубликовал данные по внутреннему туризму за 2018 год. По информации статистиков, за прошлый год Пермский край посетили 92,6 тыс. организованных туристов. Этот показатель позволил региону войти в топ-10 наиболее популярных внутрироссийских туристических направлений.

Для сравнения: Санкт-Петербург посетили 438,6 тыс. человек, Москву — 320,3 тыс., Краснодарский край — 227 тыс., Республику Крым — 128,3 тыс., Республику Татарстан — 120,2 тыс. человек. Московская область приняла в прошлом году 109,8 тыс. туристов; в Нижегородской области побывали с целью туризма 105 тыс. человек, в Свердловской — 102,8 тыс.

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