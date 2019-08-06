Сотрудник саратовской компании оштрафован на 1 млн рублей за взятку таможеннику

Представитель саратовского ООО «Далюс» признан виновным в даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

Установлено, что с декабря 2014 года по февраль 2018 года подсудимый договорился с должностным лицом саратовской таможни о передаче последнему денежных средств за неприменение мер контроля таможенной стоимости товаров, импортируемых организацией, которые могли бы повлечь увеличение таможенных платежей и прочие издержки для подконтрольной взяткодателю компании. Общая сумма переводов превысила 550 тыс. руб.

Подсудимый приговорен к штрафу в размере 1 млн руб.

Марина Ковалева