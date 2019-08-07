Молочные предприятия Сергея Поздеева улучшили финансовые показатели

Прикамские молочники улучшили финансовые показатели. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Так, ООО «Маслозавод Нытвенский» нарастило выручку с 3,9 млрд руб. по итогам 2017 года до 4,2 млрд руб. в 2018 году. Чистая прибыль выросла с 233 млн руб. до 376 млн руб.

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) увеличило выручку с 4,6 млрд руб. до 6,7 млрд руб. и чистую прибыль — с 325 млн руб. до 479 млн руб.

Предприятия принадлежат Сергею Поздееву. До недавнего времени 30% маслозавода принадлежало Юрию Кряжеву, но тот вышел из бизнеса. Маслозавод «Нытвенский» и ЮКМП занимают почти треть регионального рынка переработки молока и находятся на ведущих позициях среди производителей молочной продукции. По данным сайта маслозавода, ежедневно предприятие перерабатывает свыше 300 тонн молока. Ассортимент насчитывает более 80 наименований молочной продукции. Юговской комбинат молочных продуктов считается крупнейшим переработчиком молока в Прикамье.

Еще один актив господина Поздеева — маслозавод «Октябрьский» пока не раскрыл данные за 2018 год. Однако по итогам 2017 года предприятия имело убыток в 1,5 млн руб.