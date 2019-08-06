ЛВЗ «ОША» попал под банкротство

Арбитражный суд Омской области ввел процедуру наблюдения на ликеро-водочном заводе «ОША». Признания предприятия банкротом требовала налоговая инспекция, долг завода перед которой составил 475 млн руб. Также банкротства АО «Продовольственная корпорация «ОША» требует Россельхозбанк из-за долга 479,6 млн руб. Решения суда по этому делу пока нет.

Группа «Оша» ведет историю с 1991 года. В ее структуре девять предприятий: продовольственная корпорация, спиртовое, алкогольное, слабоалкогольное и пивоваренное производства, сельскохозяйственное предприятие, торговый дом Brands Management Services, ресторан-паб «Туманный Альбион». По данным сайта компании, производственная мощность ЛВЗ — 1,2 тыс. дал продукции в год.

Оксана Павлова