Новосибирцы вышли на митинг против роста тарифов на ЖКХ

В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. Участники акции потребовали от властей снизить рост тарифов на тепло до 3,2%. По оценкам корреспондента “Ъ”, митинг собрал около 250 участников. Правоохранительные органы оценили явку в 150 человек.

Люди вышли с плакатами: «Мне не хочется жить в этом бездарном городе», «Задача власти — повышать уровень жизни граждан, а не тарифы!», «Где 4 млрд руб., украденные Абызовым?», «Олигархи наглеют. Тарифы растут. Горожане возмущены», «Рост коммунальных тарифов на 8,9%. Не жирно?». «Протест должен пойти из регионов, и власть должна это понимать. Мэры и губернаторы бояться массовости на улице, потому что не контролируют ситуацию. Новосибирцы пробьют информационную блокаду, как, например, было по делу Голунова»,— сказал на митинге лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев.

Тарифы на теплоэнергию в Новосибирске выросли с 1 июля на 7%. Ранее региональный департамент по тарифам утвердил повышение цен за услуги ЖКХ на 3,2%, однако тарифы были пересмотрены в сторону увеличения по представлению ФАС, к которому обратилась Сибирская генерирующая компания. Областные власти подали в арбитражный суд Москвы иск о пересмотре тарифов, принятых на основании решения ФАС. Решение по делу судом еще не принято.

Участники митинга в Новосибирске утвердили резолюцию с требованием прекратить «коммунальные грабежи». «Сегодня жители вновь вынуждены отстаивать свои права на улице. И мы полны решимости вновь добиться справедливости, применяя для этого все предусмотренные российской Конституцией формы борьбы. Мы понимаем, что уличные протесты являются крайней формой, и намерены использовать также иные, менее скандальные способы отстоять наши права»,— говорится в документе. За принятие резолюции единогласно проголосовали все участники митинга. Документ направят в администрацию президента и мэрию Новосибирска.

Напомним, в 2016 году по Новосибирску прошла волна митингов против роста тарифов ЖКХ. Владимир Городецкий, бывший в то время губернатором Новосибирской области, перед этим подписал постановление о снижении роста тарифов до 4% вместо изначальных 15%.

Подробности — в материале “Ъ” «Митинги в Новосибирске остановили повышение тарифов»

Юлия Сасевич