Суд Алжира арестовал двух бывших министров

Верховный суд Алжира постановил заключить под стражу двух бывших министров в рамках расследования дела о коррупции, передает Reuters. Оно относится к периоду руководства бывшего президента Абдель Азиза Бутефлики.

Бывший министр общественных работ и транспорта Абдель Гани Заалани и бывший министр труда Мохаммед аль-Гази задержаны после протестов, в ходе которых жители Алжира требовали привлечь к ответственности виновных в коррупции.

11 марта в стране сменилось правительство, а господин Бутефлика, правящий с 1999 года, отказался баллотироваться на пятый срок. Обращение президента к нации с обещанием масштабных реформ было принято на фоне беспрецедентных акций протеста.

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