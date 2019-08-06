Украина должна заплатить $6,56 млрд по госдолгу до конца года

По прогнозным расчетам к концу 2019 на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга Украины нужно направить 169 млрд гривен ($6,56 млрд). Для своевременного и полного финансирования дефицита и обслуживания долга приоритетом является концессионное финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и МФО (прежде всего Всемирный банк).
«Такое финансирование прежде всего зависит от продолжения эффективного сотрудничества с МВФ»,— сообщили в Минфине Украины.
При содействии Международного валютного фонда украинские власти планируют осуществить экономическую реформу. Среди предполагаемых мер — продажа ряда государственных компаний, сокращение дефицита бюджета и смягчение правил владения землей.
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