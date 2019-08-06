ФАС признала запрет «Почты России» оплачивать уведомления марками нарушением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Почту России» нарушившей антимонопольное законодательство, нарушение связано с ограничением возможности оплаты пересылки уведомлений марками. Организация с января ввела ограничения по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками.

ФГУП будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения законодательства.