ФАС признала запрет «Почты России» оплачивать уведомления марками нарушением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Почту России» нарушившей антимонопольное законодательство, нарушение связано с ограничением возможности оплаты пересылки уведомлений марками. Организация с января ввела ограничения по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками.
ФГУП будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения законодательства.
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