Партия ставит на независимость

На мандат депутата Саратовской областной думы, выборы которого состоятся 8 сентября, претендуют семь кандидатов. Политологи отмечают, что официально ни один из них не представляет «Единую Россию», хотя в списке есть член этой политической партии. Они связывают это с тем, что рейтинг партии и доверие к ней у населения настолько слабы, что кандидат будет пытаться вызвать их у населения своей «независимостью».



Кандидаты на участие в дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы по одномандатному округу №2 Заводского района опубликовали данные о своих доходах и имуществе за 2018 год. Соответствующая информация размещена на сайте областной избирательной комиссии.

На свободный мандат претендуют семь зарегистрированных кандидатов. Это самовыдвиженцы Антон Романов и Татьяна Ерохина, а также Максим Бабур («Коммунисты России»), Виктор Черваков (КПРФ), Илья Чугунов («Справедливая Россия»), Антон Касаткин (ЛДПР), Вера Афанасьева («Яблоко»).

Самовыдвиженец Татьяна Ерохина указала в качестве основного места работы правительство Саратовской области, отметила, что является помощником депутата и председателя Государственной думы Вячеслава Володина и членом «Единой России». Она указала несколько источников доходов за 2018 год: управление делами облправительства, СГЮА, уфимское отделение банка «Уралсиб», Приволжский филиал Росбанка, ООО «Издательство Юрайт». Общая сумма доходов члена «ЕР» составила 1,4 млн руб. В собственности у госпожи Ерохиной земельный участок площадью шесть соток, садовый дом (26,4 кв. м), квартира (67,5 кв. м). У кандидата открыто 22 счета в банках.

Директор ООО «ЭЛОС» Роман Антонов заработал в прошлом году 3,9 млн руб. Источниками дохода кроме основного места работы стали ООО «Новый город», ООО «Эксплуатация лифтовых оборудования и систем», ООО «Новые производственные технологии», индивидуальное предпринимательство. Господин Антонов владеет четырьмя автомобилями — два УАЗа, ГАЗ, «Ситроен», а также правом требования на жилую недвижимость площадью 69,45 кв.м.

Доход электросварщика АО «Завод металлоконструкций» Максима Бабура в прошлом году составил 225 тыс. руб., в собственности — автомобиль «ВАЗ2114» 2007 года выпуска.

Программист ООО «Геофизмаш» Виктор Черваков в 2018 году заработал 134 тыс. руб. У него в собственности квартира площадью 51,8 кв. м, автомобиль Lada 2014 года выпуска.

Помощник депутата Госдумы от ЛДПР Александра Курдюмова Антон Касаткин в качестве места работы указал областное правительство. Источником дохода в 608 тыс. руб. за 2018 год он назвал ООО «Леруа Мерлен Восток» (магазин Leroy Merlin в Саратове). В собственности у кандидата автомобиль «Киа» 2018 года выпуска.

Заместитель директора ООО «Промышленная безопасность» Илья Чугунов указал доход за год в размере 292 тыс. руб. Ему принадлежит 1/5 доля квартиры площадью 61,1 кв. м, 1/2 квартиры в 52,9 кв. м, земельный участок площадью в шесть соток, а также автомобиль Lada 2018 года выпуска.

Бывший профессор СГУ Вера Афанасьева указала, что является пенсионером. Ее годовой доход составил 589 тыс. руб. Денежные средства были получены от деятельности в университете и пенсии. Кандидат является собственником 1/4 доли квартиры площадью 97 кв. м.

Напомним, довыборы в Саратовскую областную думу состоятся 8 сентября. Мандат освободился после добровольного сложения депутатских полномочий единороссом Вячеславом Володиным. Генеральный директор ООО «Саратоворгсинтез» объявил об уходе из облдумы осенью прошлого года и объяснил это «ротацией кадров в структурах Лукойла» — его направили в другой регион.

Политолог Александр Пантелеев, комментируя предстоящие выборы, особо отметил, что фактический кандидат от «Единой России» Татьяна Ерохина будет участвовать в процедуре в качестве самовыдвиженца, и «ЕР», таким образом, кандидатов от партии не выдвигает. «Это связано с тем, что рейтинг „Единой России“ на сегодняшний день очень низкий. Партия сомневается в своих силах, поэтому кандидаты от нее будут пытаться вызвать доверие избирателей своей „независимостью“. Хотя исход процедуры в Саратовской области, я считаю, не будет ни для кого неожиданностью. Шансов у остальных кандидатов немного».

Он также назвал «общероссийской тенденцией» самовыдвижение кандидатов-единоросов.

В «ЕР» напомнили, что госпожа Ерохина стала победителем праймериз и была согласована в качестве кандидата президиумом генерального совета партии в июне этого года. Что касается ее участия в выборах в качестве самовыдвиженца, в партии отметили, что «здесь нарушения нет».

Марина Ковалева