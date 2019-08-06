Перинатальный центр отправили на новый круг

Ленинский районный суд Пензы в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-советника губернатора Александра Пашкова, которому вменяется мошенничество при строительстве перинатального центра на 97 млн руб. У областной прокуратуры ушел год на отмену постановления суда о возвращении дела в надзорное ведомства в связи с выявленными нарушениями. В прокуратуре считают, что им удалось доказать наличие «конкретики» в деле, на отсутствие которой указывало постановление от 4 июня 2018 года. Защита господина Пашкова уверена в невиновности своего доверителя и считает дело «репутационным» для органов прокуратуры.



Президиум Пензенского областного суда по результатам рассмотрения кассационного представления заместителя Генерального прокурора РФ Леонида Коржинека отменил постановление Ленинского районного суда Пензы от 4 июня 2018 года о возвращении прокурору уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора региона Александра Пашкова и учредителя ООО «ЦСК „Сигма“» Сергея Богунова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при строительстве перинатального центра.

Напомним, дело о хищении 97 млн руб. в июне прошлого года районный суд вернул областному прокурору Татьяне Канцеровой на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ: «Обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения». Прокуратура сразу заявила о намерении принести апелляционное представление на судебное постановление.

„Ъ“ сообщал со ссылкой на следственные органы, что Александр Пашков якобы обладал информацией о выделенных на возведение перинатального центра бюджетных средствах и условиях заключения договоров с генподрядчиком, которым выступало ООО «РТ-СоцСтрой». СУ СК не исключало, что знакомство последнего с руководителями компании могло позволить Сергею Богунову и его ООО «ЦСК „Сигма“» получить субподряд. В 2014 году по итогам конкурса «Сигма» получила допуск на строительную площадку и заключила контракт на 1,5 млрд руб. Следствие считает, что обвиняемые не планировали исполнять обязательства по контракту. С февраля по апрель 2015 года, по версии следствия, было похищено 97 млн руб. Изначально речь шла о хищении 200 млн руб., а Александр Пашков обвинялся не только в мошенничестве, но и подстрекательстве к хищению чужого имущества. Господину Богунову вменялось присвоение.

Обвиняемые изначально признали свою вину, однако впоследствии Александр Пашков изменил показания и заявил о своей полной невиновности.

В июне 2017 года он выступил с открытым письмом, адресованным Татьяне Канцеровой, в котором настаивал, что не совершал хищения денежных средств «ни с Богуновым, ни без него». Он заявил, что не мог ввести в заблуждение представителей «РТ-СоцСтрой» относительно намерений осуществить строительство, так как не занимался возведением перинатального центра ни сам, ни через ЦСК «Сигма». Кроме того, он обратил внимание прокурора на ряд ложных, на его взгляд, утверждений следствия.

Дело в отношении господина Пашкова и господина Богунова возвращают на предыдущий этап процессуальных действий не первый раз. В 2016 году прокуратура вернула его на дополнительное расследование в связи с тем, что обвинение было предъявлено только в сфере предпринимательской деятельности, правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств и действий должностных лиц дана не была.

В этот раз кассационное представление Генеральной прокуратуры о несогласии с возвращением дела обл­прокурору было внесено на основании ходатайства областной прокуратуры, апелляционное и кассационное представление которой были отклонены соответствующими инстанциями.

По последней информации, президиум Пензенского областного суда счел доводы кассационного представления заместителя Генпрокурора России обоснованными и пришел к выводу, что «обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции, не могли являться основанием для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку не препятствовали рассмотрению дела по существу», пояснили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы в ином составе суда.

Старший помощник областного прокурора по правовому обеспечению Ольга Волчихина рассказала, что каждый из этапов обжалования постановления о возвращении дела прокурору является затратным по времени, в связи с чем на процедуру ушло более года. «Дело было возвращено прокурору в связи с тем, что суд усмотрел нарушения УПК — якобы обвинение было не конкретизировано, что являлось препятствием для рассмотрения дела. Мы не согласились с этими доводами, в чем нас поддержал Верховный суд. Мы настаивали на том, что в деле имеется конкретика — есть данные о месте и времени, способах и мотивах совершения преступления. Теперь дело будет рассматриваться Ленинским райсудом «с нуля».

Адвокат Александра Пашкова, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде, Вячеслав Феоктистов отметил, что его доверитель «считает себя не виновным в инкриминируемом ему деянии», и он его позицию поддерживает. Юрист назвал это дело «репутационным» для сотрудников прокуратуры и отметил, что в Пензенской области наблюдается тенденция к «качественному» рассмотрению дел в судебных инстанциях.

Иван Сергеев