Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о знаменитостях, у которых все кольца связаны только с одной помолвкой.

Любопытную статью недавно опубликовал австралийский Harper’s Bazaar. Посвящена она знаменитостям, у которых более одного кольца для помолвки. Причем, исключительно тем, у кого сама помолвка — одна, точнее, у кого все кольца связаны только с одной помолвкой. Рекордсменкой объявили Викторию Бекхэм. В ее коллекции 14 колец, подаренных Дэвидом Бэкхемом. Среди них кольцо с 17-каратным бесцветным бриллиантом грушевидной формы и крайне внушительных размеров изумруд огранки «подушка» с паве из бриллиантов вокруг. Имеется в коллекции и бриллиант огранки «маркиза», и бриллиант изумрудной огранки. Почему все их причисляют к кольцам для помолвки, включая изумруд? Потому, что Виктория носит их по очереди на безымянном пальце левой руки, как то принято в Великобритании.

У Рэйчел Зоуи другая история: в 2015 году муж сделал апгрейд ее кольца с крупным, но не поражающим воображение бриллиантом изумрудной огранки на по-настоящему впечатляющий 10-каратный «кушон». Заменены были и другие кольца: раньше Рейчел носила кольцо для помолвки вместе с широкой бриллиантовой дорожкой и Trinity от Cartier. Теперь — с тонким обручальным кольцом в бриллиантовом паве. Апгрейду подверглось и кольцо Аврил Лавинь: средней величины «круг» был заменен на 20-каратную «грушу». Но, пожалуй, первое место в списке стоит отдать не Виктории Бекхэм, которой потребовалось два десятка лет пробыть в браке, чтобы собрать коллекцию, а Ники Минаж, которая выставила своему бойфренду условие: она выйдет за него замуж только в том случае, если он подарит ей три кольца для помолвки. Правда, до расставания он успел подарить только два — с крупным «кушоном» и не уступающим в размерах желтым сердцем.

Статью австралийского Harper’s включил в свою новостную рассылку Rapaport. И неслучайно: для профессионалов ювелирной индустрии этот отчет из жизни селебрити очень хорошая новость. Ведь еще недавно считалось, что кольцо для помолвки должно быть одно, подарено на всю жизнь и не меняться. Теперь, как выясняется, их может быть и 14. А для кого-то три кольца — вообще обязательное условие бракосочетания. Так что продавать колец для помолвки теперь можно больше, в разы больше.