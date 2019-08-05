«Легкое решение дорогого стоит»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает об особенностях ультралегкого ноутбука Acer Swift 7.

Впервые поддержать в руках обновленный ноутбук Acer Swift 7 мне удалось еще в начале апреля. Вице-президент тайваньской компании как бы случайно принесла на интервью еще не поступившую в продажу модель. Из-за своей впечатляющей легкости — 890 гр, четырнадцатидюймовый аппарат казался макетом. Недавно мне удалось протестировать коммерческую версию ноутбука. И она все так же поразительно невесома.

Легкость или комфорт, как его производная — ядро Acer Swift 7. Все решения, компоненты и конструкторские особенности аппарата подчинены именно этой цели. Тонкий и крепкий металлический корпус получили благодаря магниевому сплаву, который, например, применяют в оборонке и авиации. Для сохранения компактности от внушительной активной системы охлаждения, высокоемкой батареи, хорошего звука и мощного процессора создателям Acer Swift 7 пришлось отказаться. Небогатую, но довольно продолжительную производительность в районе 9-10 часов ноутбуку обеспечивает энергоэффективный двухъядерный Intel Core i7-8500Y и аккумулятор на 2770 мАч.

Быстродействия этой комбинации добавляет комплект из 16 гб оперативной памяти и твердотельного хранилища с интерфейсом NVMe. В жертву компактности разработчики принесли клавиатуру, изменив форму и расположение некоторых кнопок. Тачпад сделали длинным, но узким. Фронтальную камеру переместили с привычного места в поле над клавиатурой, спрятав под выдвижным механизмом. В распоряжении пользователя минимум коммуникаций. Один порт миниджек для гарнитуры или наушников и два USB-C. Зато в комплекте есть переходник с выходом на HDMI, USB 2.0 и USB-C.

Если не учитывать массу чехла из искусственной кожи, входящего в комплект, то Acer Swift будет даже легче планшета iPad Pro снабженного родной клавиатурой. При том что у ноутбука диагональ IPS дисплея на один дюйм больше. Экранная часть вышла эффектной за счет тонких рамок, а соотношение сторон 16:9 делает его внешность заметной. Правда, стоимость новинки не ниже, а чаще выше того же «яблочного» планшета даже с учетом цены отдельно продающейся клавиатуры.