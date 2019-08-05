«Оренбург» уступил «Ахмату» в матче РПЛ

В понедельник, 5 августа, в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» уступил в гостях «Ахмату» со счетом 1:2. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена».

В составе хозяев отличились Евгений Харин и Одисе Роши. У гостей мяч забил Джордже Деспотович.

«Оренбург» остался единственным клубом РПЛ, не набравшим ни одного очка после 4-го тура. Команда замыкает турнирную таблицу лиги. «Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место. В 5-м туре «Оренбург» 10 августа на своем поле сыграет с дебютантом РПЛ «Тамбовом». «Ахмат» на следующий день примет московский «Спартак».

Андрей Сазонов