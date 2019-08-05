ФК «Динамо» нацелилось на дорогого немца

Московское «Динамо» готовит крупный трансфер. Футбольный клуб собирается приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. Источники оценивают его стоимость в €20 млн.

Московское «Динамо» может в ближайшее время оформить трансфер 25-летнего Максимилиана Филиппа — форварда дортмундской «Боруссии», серебряного призера чемпионата Германии и одного из европейских грандов, сообщили издание Bild и еще ряд источников. По их информации, на футболиста претендовал еще ряд клубов, однако предложение динамовцев оказалось выгоднее остальных. Bild утверждает, что Филипп обойдется им в €20 млн. За такую же сумму сама «Боруссия» прибрела игрока у «Фрайбурга» в 2017 году.

Этот трансфер, если он действительно состоится, войдет в число наиболее крупных в Российской премьер-лиге (РПЛ) в рамках этого летнего трансферного окна.

Пока дороже стоил лишь бразилец Малком, которого «Зенит» купил у «Барселоны», как считают источники, за €40 млн.

Сделка выглядит достаточно логичной. «Динамо», которое в прошлом сезоне до последних туров вело борьбу за выживание в премьер-лиге, не так уж плохо стартовало в нынешнем чемпионате страны. В четырех матчах команда набрала пять очков и находится в серединке турнирной таблицы. Однако одной из явных проблем клуба остается низкая результативность — он забил всего три мяча. И эксперты связывают это в том числе с дефицитом классных форвардов.

Впрочем, возможности Максимилиана Филиппа, который несколько лет назад считался надеждой немецкого футбола, вызывают некоторые сомнения.

В дебютном сезоне в «Боруссии» у него была неплохая статистика, но про прошедший сезон этого не скажешь. Он редко попадал в основу команды, а в 15 матчах национального чемпионата забил всего один гол.

Арнольд Кабанов