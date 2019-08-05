«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ситуация на рынках сейчас не самая благоприятная в свете событий, которые происходят между Соединенными Штатами и Китаем, но инвесторы все равно покупают бумаги. Где хорошая доходность и меньше рисков? Какие идеи для инвестиций есть на финансовом рынке? Эти вопросы экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов обсудил с портфельным управляющим инвестиционной группы QBF Денис Иконников.

Олег Багданов: Какие интересные варианты, с вашей точки зрения, сейчас есть у инвесторов?

Денис Иконников: В условиях глобальной нестабильности, конечно, в первую очередь выбор должен пасть на защитные и циклические отрасли, занимающиеся, например, производством золота. Я бы предложил компанию «Полюс». У нее самая низкая себестоимость добычи золота. Каждый год компания перевыполняет план и дает 5% дивидендной доходности. Если говорить о нециклических отраслях, то я бы обратил внимание на сферу телекоммуникаций, например, дивидендная доходность МТС составляет 10%.

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