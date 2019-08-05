Кандидатам КПРФ не удалось снять своих оппонентов с выборов в Госсовет Татарстана

Верховный суд Татарстана в понедельник отказал в удовлетворении иска кандидата КПРФ Алексея Серова, выдвинувшегося в Чуйковском одномандатном округе на выборах в Госсовет республики. Он пытался отменить регистрацию своего оппонента самовыдвиженца Рустема Хасанова — действующего депутата парламента. Господин Серов указывал, что его оппонент допустил ошибки в документах, поданных при регистрации. Однако суд не поддержал коммуниста.

Также Верховный суд отклонил иск другого представителя КПРФ Татьяны Юровой. Она добавилась снятия с выборов своего оппонента по Айдаровскому округу самовыдвиженца Рустема Шайдуллина.

Напомним, выборы в Госсовет республики назначены 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, 50 — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"