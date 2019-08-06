Кабели подогреют счет в квитанциях

Как стало известно “Ъ”, в Смольном обсуждают возможность установки нагревающего кабеля на крышах старого жилищного фонда для борьбы с наледью зимой. Предыдущим главам города борьба с «сосулями» уже наносила репутационные и рейтинговые потери. Администрация Петербурга обещает не навязывать технологию: за установку или неустановку кабеля будут голосовать жильцы домов. Расходы на их эксплуатацию могут быть заложены в квитанциях ЖКХ по статье «общедомовые нужды». При этом эксперты считают, что нагревающий кабель малоэффективен, а жители вряд ли добровольно проголосуют за увеличение стоимости жилищных услуг.

Управляющие компании в ЖКХ могут вынести на голосование жильцов дома вопрос об установке греющего кабеля, который прокладывается в водостоках и предупреждает образование наледи на крышах, заявил “Ъ” вице-губернатор Николай Бондаренко. Он не смог оперативно прокомментировать стоимость установки и обслуживания такого кабеля. «Суммы разные называются: 100–200 тыс. рублей, точной сметы нет»,— заявил господин Бондаренко, отвечая на вопрос, сколько стоит установка кабеля на крыше. «Это недешево: и кабель дорогой, и электроэнергия. Сначала необходимо будет провести общее собрание и голосование жителей»,— признается он.

По словам господина Бондаренко, в пиковые часы кабель потребляет до 15 кВт. «Кабель включается только при определенных температурах, например, когда оттепель и минусовая температура. За всю зиму, я думаю, непрерывно он будет работать около месяца»,— рассказал он, добавив, что экономические эффекты должна просчитать управляющая компания здания. Если за зиму компания заказывает около двадцати раз услугу по уборке крыши, которая включает работу верхолаза, очистку от снега и его вывоз, то за аналогичную сумму жильцам могут предложить установку греющего кабеля, говорит он.

«Это, скорее всего, будет отнесено к общедомовым нуждам. Строчку такую мы можем внести, это не проблема. Но только если будет желание жителей, без них делать не будем, навязывать услугу не можем»,— пояснил господин Бондаренко, отвечая на вопрос, будут ли расходы учитываться в квитанции по оплате ЖКХ.

Сменившаяся в октябре после отставки экс-губернатора Георгия Полтавченко команда Смольного предложила две технологии борьбы с наледью: «холодный чердак» и греющий кабель. Система «холодный чердак» предполагает замену теплоизоляции в чердачных помещениях. Работа по модернизации для 6 тыс. зданий должна завершиться в 2020 году. Как отмечают в Смольном, из городского бюджета на это выделено более 703 млн рублей.

Председатель совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин считает, что нагревающий кабель для борьбы с сосульками на крышах малоэффективен. «На Петроградской стороне мы оборудовали крышу таким кабелем. При большом количестве снега он не помогает. Вокруг этого кабеля образуется канал, а снег как лежал горой, так и лежит. Если проводить такие работы, нужен хороший расчет мощности кабеля, и все зависит от его расположения»,— делится опытом эксперт. По его словам, в европейских странах ставят специальные устройства, чтобы снег не сходил с крыши, а также утепляют ее, в итоге сосульки не образуются. При этом если провести работу по утеплению кровли, то это обойдется значительно дороже, чем прокладка кабеля. «500 рублей за квадратный метр, что аналогично стоимости новой кровли»,— отмечает господин Пургин.

Проблема с образованием наледи и сосулек на крышах актуальна в основном для старого жилищного фонда. Как объясняет господин Пургин, это последствия модернизации старого жилищного фонда центральным отоплением: изначально в дореволюционных домах чердак был неотапливаемый, а после установки центрального отопления, напротив, стал нагреваться. При этом эксперт сомневается, что жители добровольно проголосуют за увеличение стоимости жилищных услуг. «Практика показывает, что в 99% случаях, когда перед жителями ставится вопрос о дополнительных начислениях, они голосуют против. В той системе ЖКХ, которая сейчас существует, жители не согласятся ни на что. Надо было изначально систему управления многоквартирными домами строить так, чтобы она была самоокупаемой и зависела от жителей»,— говорит господин Пургин.

Яна Войцеховская, Алексей Кириченко