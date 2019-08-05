Британские автопродажи упали до минимума с 2012 года

Продажи автомобилей в Великобритании в июле снизились на 4,1%, до 157,2 тыс. штук, это самый низкий июльский уровень с 2012 года. Такие данные в понедельник представило Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Продажи с начала года SMMT оценивает в 1,4 млн автомобилей, что на 3,5% хуже, чем годом ранее. Британские автопродажи снижаются уже пятый месяц подряд. «Политическая и экономическая неопределенность, а также замешательство в отношении будущей правительственной политики в отношении разных видов топлива продолжали бить по уровню уверенности потребителей и бизнеса»,— говорится в заявлении SMMT.

Падение было вызвано в первую очередь резким снижением продаж дизельных автомобилей — они в июле упали на 22%. Продажи дизельных автомобилей снижаются на фоне продолжающейся критики таких автомобилей с точки зрения экологичности и обсуждения властями некоторых городов возможности запрета на их использование. В то же время продажи автомобилей с бензиновым двигателем даже чуть выросли — на 2,6%, а продажи электромобилей выросли в полтора раза, правда в первую очередь за счет эффекта низкого старта: в прошлом июле было продано 880 электромобилей, а в нынешнем — 2,3 тыс.

Яна Рождественская